Tatvan’da yaz şenlikleri başladı Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından 27 Temmuz–31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yaz şenlikleri, Çağatay Akman konseri ile başladı.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından 27 Temmuz–31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yaz şenlikleri, Çağatay Akman konseri ile başladı.

Tatvan sahilinde düzenlenen yaz şenliklerinde ilk olarak gençlerin beğeniyle takip ettiği sanatçı Çağatay Akman sahne aldı. Binlerce kişinin ilgi gösterdiği konserde birbirinden güzel eserlerini seslendiren sanatçı, etkinliğe katılan herkesi coşturdu. Şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Akman, performansıyla büyük beğeni topladı.Konser sonrasında sanatçıya teşekkür plaketi takdim eden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, çevre il ve ilçelerdeki vatandaşları da yaz şenliğine davet ederek, “31 Ağustos’a kadar Tatvan Sahil Etkinlik Alanı’nda düzenleyeceğimiz programlara tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

27 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yaz şenliğinin ardından 4 Ağustos Pazar günüsanatçı İnci Mercan sevenleriyle buluşacak.

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