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Tatvan’da yaz etkinlikleri

Önemli turizm merkezlerinden biri olan Bitlis’in Tatvan ilçesi, yaz aylarında yapılacak etkinliklerle adından söz ettirecek.

21 Haziran 2019 Cuma 13:14
Tatvan’da yaz etkinlikleri

Önemli turizm merkezlerinden biri olan Bitlis’in Tatvan ilçesi, yaz aylarında yapılacak etkinliklerle adından söz ettirecek.


Doğası ve tarihi ile Türkiye’de önemli turizm merkezlerinden biri olan Tatvan, bu yaz yapılacak etkinliklerle dolu dolu geçecek. Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleşen ve Tatvan Belediyesi, Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği ve diğer kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yaz ayı boyunca Sahil Parkında sanat, spor, sergi, konser ve turizm etkinlikleri yapılması yönünde karar alındı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, “Yapılacak bu etkinliklerle gençlerimize sporu sevdirmek ve turizm açısından önemli bir noktada olan Tatvan’ı yerli ve yabancı turistlere yakından tanıtmayı amaçlıyoruz. Dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve Van Gölü’nün eşsiz manzarasına sahip Tatvan, tarihi ve doğasıyla turizmde önemli bir noktadadır. Bizlerde bu kapsamda hem Tatvan’ı daha yakından tanıtmak, halkımıza ve gençlerimize yönelik yapılacak spor, konser, sergi ve diğer etkinliklerle yaz tatilini dolu dolu geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.


Tatvan Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz ise, Tatvan’ın Doğu’nun göz bebeği olduğunu belirterek, “Her sene yaz aylarında Tatvan’ın nüfusu iki katına çıkıyor. Gerek Tatvanlı hemşehrilerimizin gerekse gelen yerli ve yabancı turistlerin günlerini dolu dolu geçirmesi için etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu etkinlikler ile bir yandan turizmi ön plana çıkarıyoruz bir yandan da Tatvan esnafına ekonomik anlamda fayda oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında çocuklarımız ve gençlerimizin de yaz aylarını güzel bir şekilde geçirmeleri için birçok etkinlik düzenliyoruz. Sahil alanını tamamen yaşam ve etkinlik alanına dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.


Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar da, bu tür etkinliklerin Tatvan’ın turizmini geliştirmek açısından önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, “Oteller şu anda yüzde 60-70 doluluk oranına sahiptir. Yapılacak bu etkinliklerle doluluk oranları artacaktır. Tatvan gerçekten doğasıyla ve doğa turizmiyle önemli bir yere sahip. Bizler Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği olarak bu konuda Tatvan’ı hak ettiği yere getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Hali hazırda şu anda haftada iki sefer düzenleyen Vangölü Ekspresi’nin milletvekillerimizin girişimleriyle sefer ve vagon sayısını arttırdığının da müjdesini verebiliriz” diye konuştu.


Yapılacak etkinliklerin 1 Temmuz’dan itibaren başlaması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:14
  1. doğa
  2. sergi
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