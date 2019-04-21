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Seçim 2019 Sayfası

Tatvan’da yapılan Türkiye Muaythai Milli Takım Seçmeleri tamamlandı

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen “Türkiye Muaythai Milli Takım Seçmeleri” yapılan 69 maç sonucunda tamamlandı.

21 Nisan 2019 Pazar 19:51
Tatvan’da yapılan Türkiye Muaythai Milli Takım Seçmeleri tamamlandı

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen “Türkiye Muaythai Milli Takım Seçmeleri” yapılan 69 maç sonucunda tamamlandı.


Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edecek olan Muaythai Milli Takımı seçmeleri için, Fuar Sergi ve Kongre Merkezi’nde program düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında, 65 ilden 138 sporcunun katılımıyla 69 maç yapıldı. Yapılan Muaythai Milli Takımı seçmelerine katılan sporcuların Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edeceği, birinci olanların Dünya genelindeki şampiyonalara katılmaya hak kazandığı ve ikinci olanların ise Avrupa’da yapılacak olan şampiyonalara katılmaya hak kazandığı belirtildi.


Müsabakalar sonrası değerlendirmede bulunan Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, “20 Nisan - 21 Nisan 2019 tarihlerinde Tatvan’da yapılan Türkiye Muay Thai Federasyonu Milli Takım seçmeleri şuanda bitti. Toplam 69 maç yapıldı ve 138 sporcu maça çıktı. Çok şükür sorunsuz ve kazasız bir şekilde sporcularımız maçlarını tamamladılar. Muay Thai Milli Takımı’mıza ve Türkiye’mize hayırlı olsun. İnşallah, Dünya ve Avrupa Şampiyonasında başarılı olacak bir takım seçtik” dedi.


Bu ve buna benzer organizasyonun bölge, il ve ilçe tanıtımına katkı sunduğunu belirten Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin ise, “Bu organizasyonda emeği olan başta Muay Thai Federasyonu’na ile Muay Thai Bölge Başkanı Ömer Uğur ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Sporcuları, sporcu yakınlarını, antrenörleri ve hakemleri iki gün boyunca ilçemizde ağırladık. Böylesi organizasyonlar bölgemiz turizmine, ekonomi ve tanıtıma katkı sunuyor. Biz Ticaret Odası olarak bu tür sportif faaliyetleri ve tanıtıma, ekonomiye katkı sunacak olan tüm faaliyetlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Program kapsamında yapılan müsabakalar sonrası, sporcu yakınları ve antrenörler halay çekerek sporcuların başarılarını kutladılar.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 19:51
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