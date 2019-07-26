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Tatvan’da ücretsiz internet dönemi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde ücretsiz Wİ-Fİ internet hizmeti ve şarj istasyonları için çalışma başlatıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:56
Tatvan’da ücretsiz internet dönemi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde ücretsiz Wİ-Fİ internet hizmeti ve şarj istasyonları için çalışma başlatıldı.


Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin projeleri arasında olan kamusal ve toplumsal alanlarda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti ve şarj istasyonları için ekipler çalışmalara başladı. Sosyal belediyecilik alanında örnek projeleri olan Tatvan Belediyesi, projelerini bir bir hayata geçiriyor. Önceki günlerde bir diğer sosyal proje olan Tatvan Belediyesi Spor Kulübünü kurarak çalışmalara başlayan Tatvan Belediyesi, şimdide ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti ve şarj istasyonları için çalışmalara başladı. Bu kapsamda belediyeye bağlı ekipler tarafından Tatvan sahilinde belirlenen noktalarda fizibilite çalışması yapıldı.


Sosyal belediyecilik alanında ihtiyaç duyulan hizmetleri yapmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçede bir projeyi daha hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İlçenin hak ettiği konuma gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Başkan Geylani, “Çağımızın en önemli iletişim platformu olan internet hizmetinden tüm vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanmasını istedik. İlk uygulamayı sahil bandımızda gerçekleştiriyoruz. Wİ-Fİ hizmetinin yanında şarj istasyonları da kurarak hemşehrilerimizin bu konuda yaşadığı sıkıntıyı gidereceğiz. Proje amacına uygun bir şekilde kullanılırsa hem mevcut parktaki kapsamını genişletmeyi düşünüyoruz. Bizler, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Halkın yoğun olarak kullandığı sahil bandında verilecek Wİ-Fİ hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların TC kimlik numaralarını ve GSM numaralarını girerek sisteme kaydolmaları ve sonrasında cep telefonlarına gönderilen şifreyi kullanarak kimlik doğrulama işlemini yapmaları gerekiyor. Bu işlemin ardından vatandaşlar Tatvan Belediyesi tarafından verilen ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecekler. Sahilde 3 farklı nokta, biri AVM, diğer 2’si ise minibüs durakları olmak üzere 6 farklı noktada şarj istasyonları kurularak vatandaşların bu konuda yaşadıkları sıkıntı da giderilmiş olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:56
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