Tatvan’da TÜBİTAK Bilim Fuarı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Tatvan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında düzenlenen fuarın açılışına Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile ilçedeki okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan 22 projenin tanıtıldığı TÜBİTAK Bilim Fuarı, açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı. Açılış kurdelesinin kesilmenin ardından stantları gezen Kaymakam Özkan, hazırlanan projelerle ilgili bilgi aldı.

Geleceğin sağlam ellerde olduğunu görmekten mutlu olduklarını ifade eden Kaymakam Özkan, hazırlanan projeleri tek tek inceleyerek, yapılan çalışmalarından dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Daha sonra TÜBİTAK Bilim Fuarının düzenlendiği Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokuluna geçen Kaymakam Özkan, burada da fuarın açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası hazırlanan projeleri tek tek gezen Kaymakam Özkan, öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.