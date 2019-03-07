Tatvan’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için kooperatif kuruldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde tarım ve hayvancılığı geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Tatvan Ekonomik Sosyal Kalkınma Kooperatifi (TESK-KOP) kuruldu.

Kuruluşu tamamlanan TESK-KOP için üyelerinin katılımıyla Tatvan’da ilk genel kurul yapıldı. Yapılan genel kurul neticesinde kooperatif başkanlığına Mesut Gümüş seçildi. İlk etapta 110 üye ile birlikte kooperatifi kurduklarını belirten Başkan Gümüş, hedeflerinin daha fazla bir kitleye ulaşmak olduğunu söyledi. Kooperatifin hedefleri ile ilgili de bilgi veren Mesut Gümüş, "Ülkemizde son yıllarda iyice üretimi azalan, özellikle Tatvan ve çevre köylerinde faaliyet olarak çok düşük bir seviyede bulunan tarım ve hayvancılığı geliştirmek ve yaygınlaştırmak için böyle bir girişim başlattık. Hedefimiz 2020 yılına kadar olan süreçte tarım, hayvancılık ve arıcılık sektörlerinde hibe ve Avrupa Birliği destekli teşviklerle birlikte toplam 25 milyon TL’lik bir yatırımı gerçekleştirmektir. Bu hedeflere ulaşmamız için de öncelikli olarak üye sayımızı arttırmayı düşünüyoruz. Kuracağımız sosyal tesislerle birlikte çiftçilerimizin daha rahat ortamlarda çalışmalarını sağlayacağız. Bu sosyal tesislerde özellikle genç çiftçilerimize yönelik istihdam sağlamayı da düşünüyoruz" dedi.