0553 313 94 23

Tatvan’da “Sporla Güçlü Geleceğe” projesi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2018 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçirilen “Sporla Güçlü Geleceğe” isimli projenin startı verildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:57
Tatvan’da “Sporla Güçlü Geleceğe” projesi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2018 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçirilen “Sporla Güçlü Geleceğe” isimli projenin startı verildi.


Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile gençlerin spor çevresinde birleştirilerek aynı amaç için bir araya gelmelerini ve kendilerini sportif alanda da göstererek daha mutlu olmalarını amaçlanıyor. Bu kapsamda da proje faaliyetleri kapsamında ilçe genelindeki liseler arasında kız-erkek kategorilerinde düzenlenecek olan voleybol ve masa tenisi turnuvalarının startı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer’in açılış vuruşuyla verildi.


Turnuva; Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi arasında oynanan voleybol maçıyla başlamış oldu. Hayata geçirilen proje ile ilgili bilgi veren Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ekin, projenin önemine vurgu yaptı. Proje kapsamında ilçe genelindeki liseler arasında voleybol ve masa tenisi turnuvaları düzenleneceğini belirten İbrahim Ekin, “Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü olarak 2018 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlamış olduğumuz, ‘Sporla Güçlü Geleceğe’ isimli proje kabul edilmiş olup, bu kapsamda ilçemiz liseleri arasında kız/erkek kategorilerinde voleybol ve masa tenisi turnuvası düzenlenmiştir. Proje, gençleri spor çevresinde birleştirerek aynı amaç için bir araya gelmelerini ve kendilerini sportif alanda da göstererek daha mutlu olmalarını amaçlamaktadır. İlçedeki tüm beden eğitimi öğretmenleri ile yapılan ortak toplantıyla süreç planlanmış, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle hayata konulmuştur. Yaklaşık 3 hafta içerisinde bitirilmesi planlanan turnuvada katılımcı her okulumuza 12 adet forma takımı hediye edilecek, turnuva bitiminde ödül töreni ile süreç sonlandırılacaktır.Projenin Tatvan’ın eğitimine ve gençlere faydalı dönütler sağlayacaktır. Bu vesile ile turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ile birlikte turnuvanın ilk maçını izlemeye giden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ise; takımlara başarı dileklerini iletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçimden sonra da gündem ekonomi
    1. Seçimden sonra da gündem ekonomi
    2. 'Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve..
    3. Edirne’de ‘İŞKUR Kampüste’ programı..
    4. Eski siyasetçi harekete geçti! Yeni..
    5. İntihar etti organları 4 hastaya umut..
    6. Yeni genel müdür Erkan’dan Turkcell..
    7. Konya’da trafiğini rahatlatacak akıllı..
    8. Fahrettin Koca: Hastane yapılarımız..
    9. Suriyeli engellilere "Tuk Tuk" dağıtımı
    10. İşte Mudanya’yı geleceğe taşıyacak..
    11. Vefat eden annesinin yatığını bağışladı
    12. Başkan Erdoğan talimatı verdi!..
    13. "Sancaktepe, Türkiye'nin en büyük..
    14. Turkcell şebekesine "yerli yapay zeka"..
    15. Özel çocuklara özel gün
    16. Otomotivciler gücünü kendi evinde..
    17. "Muhtarlarımızla uyum içinde çalıştık"
    18. Başkan Alemdar misafirlerini ağırladı
    19. Tarihi Düğmeli Evler tarihe meydan..
    20. "Hafif yaralanan 3 vatandaşımız var"
    21. Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti!..
    22. Küçükçekmece’den Sıfır Atık Projesi’ne..
    23. Hisarcık’ta ‘Hacivat ve Karagöz..
    24. 20 ülke daha Bereket’in dönerini tadacak
    25. Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na..
    26. Balık pazarında dev yayın balığı
    27. Iğdır Devlet Hastanesi komşu ülkelere..
    28. Zeybekci’den seçilmesi halinde suya..
    29. Hisarcık’ta IPARD II 5. Başvuru Çağrı..
    30. En uygun uçak bileti pazar günü..
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku