Tatvan’da sokak hayvanları yararına kermes

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Bir Damla Yaşam Derneği üyeleri öncülüğünde sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.

Tatvan Sahil Parkında kurdukları stantlarında sokak hayvanlarını desteklemek ve tedavi ettirmek amacıyla düzenlenen kermes büyük ilgi gördü. Hayvan severlerin yoğun ilgi gösterdiği kermeste; börek ve kurabiye çeşitleri, yaprak sarma, tatlı çeşitleri, keşkek, kitaplar ve el işi ürünler satışa sunuldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bir Damla Yaşam Derneğinden Aytaç Orak, “Faaliyetimiz gönüllülerin oluşturduğu sokak hayvanları yararına yapılan bir kermestir. Bizde konu hayvan olunca dernek olarak üyelerimizle onlara tam destek olmaya geldik. Kermeste satılan ürünlerin tamamını kendi evlerimizde yaptık. Kermese halkımızın ilgisi yoğun, satışlarımız iyi gitti. Kermesten elde ettiğimiz gelirlerle sokak hayvanlarının sakatlanması, hastalanması, yaralanması ve şiddete uğraması gibi elimize gelen çok sayıdaki vakayı tedavi etmeye ve ettirmeye çalışacağız” dedi.

Orak, sokak hayvanlarına destek olmak için bundan sonra da etkinliklerini sürdüreceklerini söyledi.