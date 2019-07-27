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Tatvan’da sokağa çıkma yasağı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:48
Tatvan’da sokağa çıkma yasağı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açılamada, “Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Sarıdal, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 23.00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:48
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