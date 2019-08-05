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Tatvan’da silahlı kavga: 7 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:13
Tatvan’da silahlı kavga: 7 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, bugün saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada silahlar çekildi. Silahlardan çıkan kurşunlar nedeniyle olaya karışanların yanı sıra yoldan geçen bazı vatandaşlar da olayda yaralandı. Toplam 7 kişinin yaralandığı olayda kavgaya karışan O.Ö., N.A., A.D.A. ile U.D. ve yoldan geçen İ.A., İ.K. ile Ö.O. yaralanarak ambulanslarla Tatvan ve Bitlis’teki hastanelere kaldırıldı.


Polis olay yerinde ve hastanelerde geniş güvenlik önlemleri alırken, durumunun ağır olduğu öğrenilen N.A.’nın Bitlis Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği, O.Ö.’nün ise Tatvan’da yapılan ilk müdahalenin ardından Muş’a sevk edildiği belirtildi.


Kavga nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, polis tarafından kavganın meydana geldiği yerde inceleme başlatıldı.


Öte yandan, kavgadan dolayı bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:13
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