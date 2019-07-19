Tatvan’da “Nemrut Yayla” şenlikleri düzenlenecek

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nde “Nemrut Yayla” şenlikleri düzenlenecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlikleri bu yılda devam ettirecek olan Tatvan Belediyesi, 21 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan şenlikler için hazırlıklara başladı. Şenlikler için hummalı bir çalışma yürüten Tatvan Belediyesi, şenlikler kapsamında halk oyunları, okçuluk, kır güreşi, banana, palyaço, yelken, judo ve su kayağı gibi spor ve gösteri etkinleri düzenleyecek. Yoğun bir katılım beklenen şenlikler için ayrıca yine belediye tarafından halka ücretsiz servis imkanı sunulacak.

Düzenlenecek olan “Nemrut Yayla” şenlikleri ile ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tüm halkı 21 Temmuz Pazar günü saat 11.00’da düzenlenecek olan şenliklere davet etti. Dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Nemrut Dağı ve Krater Gölü’nün Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 2010 yılında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ aldı. 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, bölge halkının yanı sıra turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Böyle bir değeri daha fazla tanıtmak için her yıl belediyemiz tarafından ‘Geleneksel Nemrut Yayla Şenlikleri’ düzenleniyor. 21 Temmuz 2019 Pazar günü belediyemiz tarafından düzenlenecek şenlikte halk oyunları, su sporları gösterisi, okçuluk, kır güreşi, judo, yine çocuklarımızın güzel vakit geçirmeleri için palyaço gösterileri olacak” dedi.

Nemrut Dağı ve Krater Gölü’nün herkesin mutlaka gezip görmesi gereken yerlerin başında geldiğini ifade eden Başkan Geylani, “Nemrut Kalderası’nda biri sıcak, iki krater gölü var. Soğuk göl 13 kilometrekare büyüklükte ve derinliği 155 metredir. Tatlı ve soğuk suya sahip olduğu için turistler burada yüzmeyi tercih ediyor. Nemrut’ta kamp yapmak içinde büyük bir talep ile karşılaşıyoruz. Bizim Nemrut Krater Gölü ile ilgili güzel projelerimiz de var. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile seyir terası projemiz var. Ama bunun için özel izinler gerekiyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü himayesinde olan sit alanıdır. Hatta bizim Nemrut’a kamp alanı ile ilgili bir projemiz de var. Güneş enerjisi panelleri ve baz istasyonu kurarak, elektrik ve telefon şarj merkezleri oluşturmak istiyoruz. İzin alabilirsek bu söylediklerimizi yapmaya hemen başlayacağız. Bu vesileyle Geleneksel Nemrut Yayla Şenlikleri’ne tüm bölge halkını davet ediyoruz. Pazar günü 09.00 ile 10.00 saatleri arasından Tatvan Yaşam AVM önünden ücretsiz servislerimiz kalkacak. İsteyen vatandaşlarımız araçları ile alana gelebilirler. Aracı olmayan vatandaşlarımızın da belirlenen saatler içerisinde ulaşımını biz sağlayacağız” diye konuştu.