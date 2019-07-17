Tatvan’da metruk yapılan yıktırılıyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, ilçede bulunan metruk yapıları bir bir yıktırıyor.

İlçe genelinde görüntü kirliliği oluşturan, bunun yanı sıra uyuşturucu madde kullanımı gibi suçların odağı haline gelen metruk binalar, alınan karar doğrultusunda yıkımına başlandı. İlçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaları yıkmaya başlayan belediye ekipleri, bu kapsamda son olarak ilçenin Aydınlar ve Fatih mahallelerinde bulunan metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi. Metruk bina yıkımlarının belediye görevlileri gözetiminde devam ettiğini belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, vatandaşların can güvenliği açısından tehlike arz eden, terk edilmiş metruk binalarda yıkım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Daha yaşanılabilir bir Tatvan için çalıştıklarını belirten Başkan Geylani, “Metruk yapılar terk edilmiş olması nedeniyle uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline geliyor. Bu tip yapılar, yapı sahibi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ediyor. Bu durum vatandaşların şikâyetlerine neden oluyor. Vatandaşların güvenliği için bizler de gerekli prosedürü tamamladıktan sonra binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yıkılmaya yüz tutmuş, terk edilmiş, yangın ve çökme tehlikesi arz eden binaların yıkımlarına vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda devam ettiklerini belirten Başkan Geylani, “Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan, mahalle sakinlerimizin emniyeti ve sağlığı açısında risk oluşturan binaların yıkımını Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştiriyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, sosyal tehlike arz eden bu yapıları temizliyoruz. Bu binalar madde bağımlılarının yuvası haline gelmesi nedeniyle vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmaktadır. Mahallelerinde terk edilmiş, metruk bina bulunan vatandaşlar veya mesken sahiplerinin belediyemize müracaat etmelerini istiyoruz. Metruk bina yıkım çalışmalarını gerçekleştirirken, resmi prosedürleri yerine getirerek bu çalışmaları yürütüyoruz. İlçenin görünümüne olumsuz etkisi olan ve tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına devam edeceğiz” şeklinde konuştu.