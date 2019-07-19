0553 313 94 23

Tatvan’da “Kıyı Kenar Çizgisi” sorunu çözüme kavuşuyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilindeki kıyı kenar çizgisinin aşağı çekilmesi için hazırlanan paftalar askıya çıkarıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:31
Tatvan’da “Kıyı Kenar Çizgisi” sorunu çözüme kavuşuyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilindeki kıyı kenar çizgisinin aşağı çekilmesi için hazırlanan paftalar askıya çıkarıldı.


İlçenin Van Gölü sahilinde yaşanan kıyı kenar çizgisi sorununun çözümü için Tatvan Belediyesi tarafından bir süredir yürütülen çalışmalar sonuç vermeye başladı. Sorunun kalıcı olarak çözümü ve yıllardır sahilde ikamet eden vatandaşların kıyı kenar çizgisi nedeniyle yaşadığı mağduriyeti gidermek için kolları sıvayan Tatvan Belediyesi, çalışma kapsamında kıyı kenar çizgisinin aşağı çekilmesi için hazırlanan paftaları askıya çıkardı. Askı süreci bitimine müteakip kıyı kenarı çizgisinden çıkan yerlerin afet kapsamında olmamak şartı ile imar planı yapım işlemine başlanacak.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan sahili kıyı kenar çizgisinin aşağı çekilmesi için hazırlanan paftaların askıya çıktığını söyledi. İlçenin Van Gölü sahilinde ikamet eden vatandaşların kıyı kenar çizgisi nedeniyle yıllardır yaşadığı mağduriyeti gidermek için belediye olarak yürüttükleri çalışmaların sonuç verdiğini belirten Başkan Geylani, yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan kıyı kenar çizgisinin paftalarının Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binasında askıya çıktığını belirtti.


Tatvan Belediyesi olarak ilçede yıllardan beridir süregelen tüm sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşturmak için mesai kavramı gözetmeksizin çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Geylani, “İlçemiz Van Gölü kıyısında bulunan yerlerin Bitlis Valiliği kıyı kenar çizgi tespit komisyonunca hazırlanan paftalar, 3621 sayılı kıyı kanunu ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmenlik uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 28.05.2019 tarih ve 124131 sayılı makam oluruna istinaden onaylanmış olup 14.06.2019 tarihi e.4168 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce duyurusu yapılmak üzere askıya çıkarılması belediyemizden talep edilmiştir. Belediyemizce 24.06.2029 tarihinde Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.24.07.2019 tarihinde ise askıdan indirilerek yürürlüğe girecektir. Askı süreci bitimine müteakip kıyı kenarı çizgisinden çıkan yerlerin afet kapsamında olmamak şartı ile imar planı yapım işlemine başlanacaktır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB: "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekâtı ile PKK’lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi."
    1. MSB: "Hakurk bölgesinde başarıyla..
    2. Tatvan’da “Nemrut Yayla” şenlikleri..
    3. İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
    4. Polisten sosyal medya üzerinden fuhuş..
    5. PKK'nın üs olarak kullandığı yer imha..
    6. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    7. Döviz kurları
    8. Nafaka başka bahara kaldı!
    9. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs..
    10. (ÖZEL) Dikildikten 21 yıl sonra çiçek..
    11. Evi yanan Yorulmaz ailesine devlet..
    12. Didim’de kanser temalı tek kişilik oyun
    13. Filipinler'de öğrencileri taşıyan araç..
    14. (Özel) Uyuyakalan sürücünün teğet..
    15. Katarlı yardım derneğinden..
    16. Tatvan’da “Kıyı Kenar Çizgisi” sorunu..
    17. Haltercilere malzeme yardımı yapıldı
    18. Ali Koç Allahyar’a takıldı: Bu isimle...
    19. Bayburt OSB’ye 250 kişilik istihdam..
    20. Mustafa Savaş: "Merkez bankasının kâr..
    21. Asırlık planları bozuldu saldırıyorlar!
    22. Sırt çantasındaki dama tahtalarının..
    23. Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı..
    24. (Özel) Evinin önünde fotoğraf çektiren..
    25. GÜNCELLEME - Tunceli'de iki terörist..
    26. ÖSYM: YKS'de 9 şampiyon var
    27. Afyon Kocatepe Üniversitesi 23..
    28. Rizeli’nin topladığı çayı kamyona..
    29. Böbrek taşıyla mücadelenize destek..
    30. Brent petrolün varili 62,98 dolar
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?