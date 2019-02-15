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Tatvan’da kar yağışı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde uzun bir aradan sonra yeniden kar yağışı etkili oldu.

15 Şubat 2019 Cuma 10:24
Tatvan’da kar yağışı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde uzun bir aradan sonra yeniden kar yağışı etkili oldu.


Meteorolojinin günler öncesinde duyurduğu kar yağışı, Tatvan ilçesinde dün geceden itibaren yoğun şekilde etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı sebebiyle tüm okulların bugün için tatil edilip, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayıldığı Tatvan’da, kar sebebiyle birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışmalar başlatılırken, ilçe yeniden beyaza büründü. Sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar ise, karla kaplanan araçlarını ve iş yerlerinin önünü kardan temizlemeye çalıştı.


İlçe merkezinde ise Tatvan Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışması başlatıldı.


Ev ve araçların karla kaplandığı ilçede, kar yağışının belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:24
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