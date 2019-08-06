Tatvan’da el sanatları sergisi BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Merkezi tarafından el sanatları sergisi açıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Merkezi tarafından el sanatları sergisi açıldı.

Tatvan Yaşam AVM’nin giriş katında açılan sergi kapsamında ADEM kursiyerinin ve Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Merkezindeki özel çocukların üretmiş oldukları el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı. Çeyizlik ürünlerden hediyelik eşyalara kadar birçok ürünün yer aldığı sergi bir hafta boyunca açık kalacak.

Bir birinden güzel ve özel ürünlerin satışa sunulduğu sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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