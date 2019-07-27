Tatvan’da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:56
Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi Dönertaş köyü kırsalında 27 Temmuz 2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen hava destekli operasyonda; 3 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Güvenlik güçlerinin, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla bölge halkının da desteğiyle icra edilen operasyonlarını arttırarak devam edeceği bildirildi.
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