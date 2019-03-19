Tatvan’da 3 sağlık merkezi ve 1 acil istasyonu açıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde iki aile sağlığı merkezi, bir sağlıklı hayat merkezi ve bir 112 acil istasyonu açılışı yapıldı.

Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ile Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın katılımıyla ilçenin Tuğ Mahallesi’nde yaşam aile sağlığı merkezi, Cumhuriyet Mahallesi’nde 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve tam donanımlı ambulansların hizmet vermeye başladığı 112 acil yardım istasyonu, Kültür Mahallesi’nde Tatvan Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini kesen Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Türkiye’de 21 sağlıklı hayat merkezinin olduğunu ve 22’ncisini Tatvan’a kurduklarını söyledi. Ankara, İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yapılan yatırımların aynısı veya daha fazlasının artık doğu illerine kazandırıldığını ifade eden Milletvekili Cemal Taşar, "Ülkemiz genelindeki çok sayıda ilde olmayan böylesine güzel bir sağlıklı hayat merkezini çok şükür Tatvan’ımıza kazandırdık. Burada 8 doktorumuz ve 50 sağlık personelimiz hizmet veriyor. Burası özellikle hanım kardeşlerimizin faydalanabileceği bir alandır. Yeni olmasına rağmen şu ana kadar 400 civarında hanım kardeşimiz buradan faydalanıyor ve 100’e yakın çocuğumuz da kreşten faydalanıyor. Amacımız Tatvan’da hayat standartlarını yükseltmek ve sağlıklarını en üst düzeyde korumaktır. Bu nedenle bu tür kuruluşlara önem veriyoruz. Bugün Tatvan’da üç sağlık merkezi ve bir 112 istasyonunun açılışını gerçekleştirdik. Tatvan her şeyin en iyisine layıktır. Tatvan sadece ilimizin değil, bölgemizin incisidir ve bölgenin cazibe merkezidir. Huzur kenti olan Tatvan’ı, inşallah bir gül şehri yapacağız" diye konuştu.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, "Sağlıklı hayat merkezleri malum illerde bulunuyor, fakat Tatvan doğunun incisi ve bölgenin birincisi olması vesilesiyle Tatvan da sağlıklı hayat merkezine kavuşmuş bulunmaktadır. Burada 58 sağlık personelimiz hizmet veriyor. Burası yeni olmasına ve açılışını yeni yapmamıza rağmen 500 civarında bayan ve çocuk buradan istifade ediyor. Kimisi spor merkezinden, kimisi kreşinden, kimisi diğer bölümlerinden faydalanıyor. Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, Sağlık Bakanlığımızın yatırımlarını bu tarafa almasından dolayı, başta milletvekillerimiz ile valimiz olmak üzere emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Tatvan için hayırlı olacaktır" dedi.

Yapılan açılışın ardından, davetliler ile birlikte sağlıklı hayat merkezi binasının içi gezilerek, yürütülen çalışmalar hakkında Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur’dan bilgi alındı.