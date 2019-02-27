Tatvan’da 25 bekçi göreve başladı Bitlis’in Tatvan ilçesindeki mahallelerin ve çarşının güvenliğini sağlayacak olan 25 bekçi hizmet içi meslek eğitiminin ardından göreve başladı.

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki mahallelerin ve çarşının güvenliğini sağlayacak olan 25 bekçi hizmet içi meslek eğitiminin ardından göreve başladı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak olan bekçiler; mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve muhtemel olaylarda ilk müdahalenin hızlı şekilde yapılmasında görev üstlenecek. İlk etapta 25 bekçinin ilçede göreve başladığını belirten Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, başarı dileklerini iletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.