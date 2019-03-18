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Tatvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:06
Tatvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.


Tatvan Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Tatvan İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından Tatvan Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlediği etkinlikle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, öğrenciler tarafından Çanakkale konulu şiirler okundu. Düzenlenen program sinevizyon gösterisi, koro çalışması, tiyatro gösterimi ve ödül töreniyle sona erdi.


Ödül töreni kapsamında, önceden düzenlenmiş olan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, programda emeği geçenlere teşekkür etti. Kaymakam Özkan, “Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü yürekten kutluyor, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, özgürlük ve bağımsızlığımız uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden veya hayatta olan kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum” dedi.


Program, İbadullah Camisi’nde düzenlenen mevlit programıyla devam etti. Akabinde şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yemek ikramında bulunuldu.


Programa, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, askeri erkan, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:06
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