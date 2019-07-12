Tatvan’da ‘15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Zaferi’ konulu konferans Bitlis’in Tatvan ilçesinde ‘15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Zaferi’ konulu konferans düzenlendi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ‘15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Zaferi’ konulu konferans düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığının organizasyonunda Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa; Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve Tatvan Meslek Yüksekokulu Müdürünün konuşmacı olarak yer aldığı konferans, 15 Temmuz hain darbe girişiminin kronolojik olarak anlatıldığı sunumla devam etti.

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