Tatvan’da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” programı düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından ise, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri anma programı nedeniyle led ekranda görsel sunum yapılarak, Kur’an’ı Kerim tilaveti okundu.

Duygulu anların yaşandığı program daha sonra ise, ilçenin 15 Temmuz gazilerinden Bedri Azbay’ın 15 Temmuz konulu konuşması ve İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş’ın günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasıyla devam etti.

Ardından bir konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, “Kökleri dışarıda olan hainlere karşı milletimizin gösterdiği kahraman destanın adıdır 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın bir çağrısı ile o kara geceyi aydınlatan milletimiz, hiç şüphesiz ki dünya tarihinde görülmemiş bir mücadele ile devletine ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Toplara, tanklara, silahlara karşı ellerinde Türk bayrakları, dillerinde tekbirlerle dün Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, bugün de 15 Temmuz hain darbe girişiminde korkusuzca göğsünü siper etmiş ve vatanını savunmuştur. Yüzyıllardır İslam dininin bayraktarlığını yapan ülkemize karşı verile savaş son yüz yıl içerisinde kanlı darbe girişimleri ve ekonomik darbeler ile devam etmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminde bizi yıkamayacaklarını anlayan ülkemizin düşmanları bugün de ekonomik yaptırımlar ile bizi yıkabileceklerini sanıyorlar. Unutmasınlar ki bu millet aç kalır, susuz kalır ama vatansız kalmaz. Bu vatanı bölmeye ne kimsenin gücü yeter ne de feraseti yeter. Hepimiz biliyoruz ki bizim, ülkemizden başka gidecek yerimiz yok. Olsa da gidecek niyetimiz yok. Dolayısıyla 15 Temmuz’da kimse bir yere kaçmaya niyetlenmedi, kaçanlar da 15 Temmuzda bu millete zulmetmeye çalışan hainler oldu. Herkes sokaklara indi, herkes vatanına, milletine, demokrasisine, ülkesine, geleceğine, sahip çıktı. Bu uğurda 251 şehit ve 2196 gazi verdik. Darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen 251 şehidimizin ve 2196 gazimizin acısı hala tazeliğini korumaktadır. Bu millet üzerinde plan yapanlara en güzel cevap 15 Temmuz demokrasi zaferidir. Biz birliğimizi ve dirliğimizi koruduğumuz sürece bu millet üzerinde kurulan planların hepsi plan kurucuların başında patlayacaktır. Bu uğurda şehadete ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ve demokrasi nöbetçilerimizi minnetle anıyorum. Selam olsun göğsünü kurşunlara ve bombalara siper eden 251 şehidimize. Selam olsun vatanını canı pahasına koruyan 2 bin 196 gazimize. Selam olsun devleti için gözünü kırpmadan kurşunların üzerine yürüyen demokrasi bekçilerine.” diye konuştu.

Gerçekleştirilen hain darbe girişimini kınayarak, hain darbe girişimine karşı yazılan destana dikkat çeken Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, hain darbe girişiminde şehit olanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

Program kapsamında ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı konuşması led ekrandan izletildi. Yapılan konuşmaların ardından ‘Mevlid-i Şerif’ okunarak, şehitler için dua edildi. Kahramanlık türküleri ve Emrah Güneş’in ilahi konseriyle devam eden anma etkinliği kapsamında ayrıca vatandaşlara nohut ve etli pilav ikramında bulunuldu.

Düzenlenen program, 15 Temmuz Darbe girişiminin bir sembolü haline gelen ve darbe girişiminin kırılma anı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara davet ediş saati olan saat 00:13‘de ilçenin tüm camilerinden “Sela” okunmasıyla anma töreni sona erdi.

Programa, Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.