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Tatvan Sakine Kalyoncu Kız Kur’an Kursu açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak’ın katılımıyla Bitlis’in Tatvan ilçesinde Sakine Kalyoncu Yatılı Hafızlık Kız ve 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun açılışı yapıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:25
Tatvan Sakine Kalyoncu Kız Kur’an Kursu açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak’ın katılımıyla Bitlis’in Tatvan ilçesinde Sakine Kalyoncu Yatılı Hafızlık Kız ve 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun açılışı yapıldı.


Açılışa, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani ve arsayı hibe eden hayırsever Mehmet Sarsılmaz ile Kalyoncu ailesini temsilen Dr. Songül Kalyoncu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an kursu binası, hayırsever Mehmet Sarsılmaz’ın bağışladığı arsa üzerinde Kalyoncu ailesi ve Tatvan Müftülüğü işbirliği ile inşa edildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:25
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