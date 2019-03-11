Tatvan, muaythai milli takım seçmelerine ev sahipliği yapacak

Bitlis’in Tatvan ilçesi, bu yıl gerçekleştirilecek dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek muaythai milli takımlar seçmelerine ev sahipliği yapacak.

İlki geçen yıl Adana’da gerçekleştirilen muaythai milli takım seçmelerinin ikincisinin ise 19 – 21 Nisan tarihleri arasında Tatvan ilçesinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Muaythai Federasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda Türkiye genelinden toplam 150 sporcu, milli takıma katılabilmek için Tatvan’da ter dökecek. İlk defa bu denli büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olan Tatvan ilçesinde ise heyecan dorukta. Organizasyon için şimdiden tatlı bir telaşın başladığı kentte, dört gözle dev müsabakaların başlayacağı tarih bekleniyor.

Düzenlenecek olan organizasyon ile ilgili bilgi veren Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, ilki geçen yıl Adana’da gerçekleştirilen muaythai milli takım seçmelerinin ikincisinin ise bu yıl Tatvan’da gerçekleştirilmesine karar verildiğini söyledi. Tatvan olarak ilk defa bu denli büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ömer Uğur, “2019 dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek tüm milli takımlar seçmeleri 19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Tatvan ilçemizde yapılacaktır. Gerçekleştirilecek olan muaythai milli takım seçmelerine farklı illerden 54’ü bayan olmak üzere toplam 150 sporcu katılım gösterecek. Bu sporcuların hepsi de Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporculardan oluşmuş olacak. Müsabakalarda derece alan sporculardan büyük erkekler ve büyük bayanlar 19 – 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bangkok-Tayland’da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına, büyük erkekler (a-b) ve büyük bayanlar ile üst gençler bay-bayanlar 04 – 10 Kasım 2019 tarihleri arasında Minsk-Belarus’ta düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasına, çocuklar, gençler bay ve bayanlar ise 28 Eylül – 06 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Dünya Muaythai Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak” dedi.

Yapılacak olan organizasyonun önemine vurgu yapan Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, dev organizasyon için şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirti. Organizasyonun ilçenin tanıtımına da katkı sunacağını ifade eden Uğur, “Organizasyon sayesinde neredeyse 81 ilden katım gösterecek olan sporcu ve antrenörlerimizi Tatvan’da misafir etmiş olacağız. Bu da bizler için, ilçemizin tanıtımı için ve her geçen gün bölgemizde gelişme kaydeden sporun daha da gelişmesi ve yaygınlaşması açısından oldukça önem arz ediyor. Bu nedenle herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tüm hazırlıklara şimdiden başladık. İnşallah konaklama ve salon hazırlıkları başta olmak üzere organizasyon tarihine kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Ben bu vesile ile gerçekleştirilecek olan organizasyonun ilçemiz, ilimiz ve milli takımımız için hayırlı olmasını diliyor, şimdiden katılım sağlayacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.