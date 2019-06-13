Tatvan Belediyesinden temizlik kampanyası

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ‘Temiz Şehir, Temiz Tatvan’ sloganıyla temizlik kampanyası başlatılıyor.

Tatvan Belediyesi tarafından başlatılacak olan temizlik kampanyası, ilçe genelinde yıl boyunca devam edecek. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tüm Tatvan halkını kampanyaya destek olmaya çağırdı. Asıl temizliğin kirletmemek olduğunu belirten Belediye Başkanı Geylani, “Bir şehirde insanlara yönelik en önemli hizmet, o şehirde yaşayan insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşam sürmelerini sağlamaktır. Burada en temel ilke herkes için memnun edici bir yaşam ortamı oluşturmaktır. Bu koşullardan biri de insanların sağlıklı temiz bir çevre içinde yaşamasıdır. Bunun için çevre temizliğine büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Tatvan’ın temizliği ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, mahallelerimizde sabah saat 07.00 itibari ile çalışmalara başlıyor. Cumhuriyet Caddesi’nde ise 07.00, 13.00 ve 20.00 saatleri arasında temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz belirlenen saatlerde çöplerini çöp kutularına veya çöp konteynerlerine atmalarıdır. Bunun dışında yol yıkama çalışmalarımız ise kesintisiz bir şekilde devam ediyor” dedi.

Daha temiz bir Tatvan için mesai kavramı gözetmeksizin hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Geylani, özellikle Van Gölü’nün hepimizin değeri olduğunu söyledi. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Özellikle yaz aylarında binlerce iç göç alarak nüfusu artan şehrimizin en önemli turizm kaynağı hiç şüphesiz Van Gölü’dür. Gölümüzü korumak sadece göl çevresindeki belediyelerin görevi değil tüm vatandaşların görevidir. Bu tür değerlerimizi ancak kirletmeyerek ve sahip çıkarak koruyabiliriz” diye konuştu.