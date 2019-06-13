0553 313 94 23

Tatvan Belediyesinden temizlik kampanyası

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ‘Temiz Şehir, Temiz Tatvan’ sloganıyla temizlik kampanyası başlatılıyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:29
Tatvan Belediyesinden temizlik kampanyası

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ‘Temiz Şehir, Temiz Tatvan’ sloganıyla temizlik kampanyası başlatılıyor.


Tatvan Belediyesi tarafından başlatılacak olan temizlik kampanyası, ilçe genelinde yıl boyunca devam edecek. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tüm Tatvan halkını kampanyaya destek olmaya çağırdı. Asıl temizliğin kirletmemek olduğunu belirten Belediye Başkanı Geylani, “Bir şehirde insanlara yönelik en önemli hizmet, o şehirde yaşayan insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşam sürmelerini sağlamaktır. Burada en temel ilke herkes için memnun edici bir yaşam ortamı oluşturmaktır. Bu koşullardan biri de insanların sağlıklı temiz bir çevre içinde yaşamasıdır. Bunun için çevre temizliğine büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Tatvan’ın temizliği ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, mahallelerimizde sabah saat 07.00 itibari ile çalışmalara başlıyor. Cumhuriyet Caddesi’nde ise 07.00, 13.00 ve 20.00 saatleri arasında temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz belirlenen saatlerde çöplerini çöp kutularına veya çöp konteynerlerine atmalarıdır. Bunun dışında yol yıkama çalışmalarımız ise kesintisiz bir şekilde devam ediyor” dedi.


Daha temiz bir Tatvan için mesai kavramı gözetmeksizin hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Geylani, özellikle Van Gölü’nün hepimizin değeri olduğunu söyledi. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Özellikle yaz aylarında binlerce iç göç alarak nüfusu artan şehrimizin en önemli turizm kaynağı hiç şüphesiz Van Gölü’dür. Gölümüzü korumak sadece göl çevresindeki belediyelerin görevi değil tüm vatandaşların görevidir. Bu tür değerlerimizi ancak kirletmeyerek ve sahip çıkarak koruyabiliriz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay’da tutuklu ve hükümlü çocuklardan sergi
    1. Hatay’da tutuklu ve hükümlü..
    2. Üzümoğlu, Kırsal Hizmetler Müdürü oldu
    3. Hırsızlık suçundan aranan şahıs..
    4. Rusya'nın uluslararası rezervleri 500..
    5. Kanser hastası küçük Elif Esma'ya..
    6. Sollamak istediği araca çarptı: 4..
    7. Seyir halindeki araçtan açılan ateşle..
    8. Tezhip sergisi "Müzeyyen"..
    9. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli..
    10. Eyüpsultan’da biyolojik yöntemlerle..
    11. Nevşehir Belediyespor’da Sportif..
    12. Irmakta telef olan ineğine sarılıp..
    13. Turkcell'in "Zeka Gücü Projesi"
    14. Hasan Özer, NK Celik Zenica’da
    15. 'İmamoğlu kazanırsa İSPARK HDP'ye..
    16. Develi Belediyesi’nin kırsal..
    17. HDP'li belediyeler, LGBT'li..
    18. Bakan Yardımcısı Er: "İnşallah..
    19. Erdek’li sporcularından Müdür..
    20. Burkay: “İşimiz Türkiye, gücümüz Bursa”
    21. Virajı alamayan otomobil yoldan çıktı:..
    22. Hırsızlar yakalanmamak için..
    23. Yıldırım, Sancaktepe'de esnaf..
    24. "Umman Körfezi'ndeki saldırı BAE ve..
    25. İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık..
    26. Sahte polise dilenci kılığında..
    27. TEPSAM Başkanı Yıldırım:
    28. Tatvan Belediyesinden temizlik..
    29. Canlı yayında gözaltını 2 milyon izledi
    30. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya:
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu