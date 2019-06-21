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Tatvan Belediyesinden hummalı çalışma

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilçe merkezinin değişik noktalarında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

21 Haziran 2019 Cuma 13:01
Tatvan Belediyesinden hummalı çalışma

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilçe merkezinin değişik noktalarında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.


Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, çalışmaların olduğu noktalarda incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Tatvan’da birçok noktada ekiplerin çalıştığını söyleyen Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, daha önceden artarak biriken sorunları koordineli bir şekilde çalışarak giderdiklerini belirtti. Korkmaz, “Belediye ekiplerimiz ile birlikte mahallelerde yol yapım ve onarım, kanal ve kaldırım onarımları, içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları ile özellikle temizlik hizmetlerinde yoğun bir mesai yürütüyoruz. Son günlerde artan sivrisinek ile mücadelemiz kapsamında 1 olan araç sayımızı da 2’ye çıkardık. Başlatmış olduğumuz ‘Temiz Şehir Temiz Tatvan’ temizlik kampanyası ile halkımızın desteği her geçen gün büyüyerek devam ediyor” dedi.


Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin Ankara ve İstanbul’da projelerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Başkan Yardımcısı Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bildiğiniz gibi başkanımız şu an il dışında. Bazı projelerimiz için Ankara’da bir takım temaslarda bulundu, ardından da İstanbul’a geçerek İstanbul’da bulunan kardeş belediye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde projelerle ilgili çalışmalar yürütüyor. Kültür sanat ve amfi tiyatro projesinin evrak işlemleri ile bizzat başkanımızın kendisi ilgileniyor. Belediye başkanımız ile sürekli irtibat halindeyiz. Belediye başkanımız çalışmalar hakkında gerek bizle olsun gerekse birim amirlerimiz ile sürekli bilgi alışverişinde bulunuyor.”

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:01
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