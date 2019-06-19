Tatvan Belediyesinden altyapı çalışması

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, ilçedeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 367 kilometre uzunluğundaki içme suyu ve kanalizasyon altyapı yenileme çalışmasının 95 personel ve 25 iş makinesi ile 10 farklı noktada gerçekleştirildiğini söyledi. Geylani, “Toplam 51 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 77 kilometrelik içme suyu hattının yenileme çalışmaları tamamlandı. Yılsonuna kadar çalışmalarımızın yüzde 70’lik kısmının tamamlanmasını planladık” dedi.

Vatandaşa daha iyi bir hizmet sunmak için yapılan altyapı çalışmalarına belirlenen programlar dâhilinde devam edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Geylani, “Kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Vakit durma vakti değil, hizmet vakti. Halkımıza sağlıklı ve kullanışlı altyapı temin edebilmek için tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Amacımız; hızlı çözüm ile devam eden altyapı çalışmalarıyla halkımızın daha rahat bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Vatandaşlarımızı uzun süreli ve sorunsuz bir altyapıya kavuşturuyoruz. Altyapı sağlıklı bir şekilde yapıldıktan sonra üst yapının düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kaynak israfı yapılmaması gerekiyor. Bu konuda hemşehrilerimizden sabır bekliyoruz. Altyapının tamamlanmasının ardından da bütün yollarımızda yenileme ve ışıklandırma çalışması yapacağız. Yapacağımız bu çalışmalar ile sürekli bir şekilde gelişmekte olan bir Tatvan’ın 50 yılının kurtarılması anlamına geliyor" diye konuştu.