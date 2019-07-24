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Tatvan antik kentinde önemli bulgular tespit edildi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM) ile birlikte yürütülen bilimsel çalışmalar neticesinde Tatvan Antik Kentinde çok sayıda arkeolojik buluntu tespit edilerek kayıt altına alındı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:04
Tatvan antik kentinde önemli bulgular tespit edildi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM) ile birlikte yürütülen bilimsel çalışmalar neticesinde Tatvan Antik Kentinde çok sayıda arkeolojik buluntu tespit edilerek kayıt altına alındı.


BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci ile Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı ve BİTAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Gencer başkanlığında bir ekibin elektrik özdirenç tomografi cihazı ile yaptıkları yüzey araştırmasında çeşitli bina kalıntıları ile arkeolojik yapılar tespit edildi. Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu tür çalışmaların devam edeceğini ve antik kentin tamamen gün yüzüne çıkarılması için gayret göstereceklerini belirtti. Doç. Dr. Fatih Gencer ise Tatvan Antik Kentinin Türkiye’deki en önemli antik kentlerden biri olduğunu ifade ederek, Antik Kentin, yapılacak bilimsel kazılarla ortaya çıkarılması halinde ülkemiz için büyük bir kazanç olacağına ve dünyanın ilgi odağı haline geleceğine inandığını söyledi. Gencer ayrıca yöre halkı tarafından yüzme ve piknik alanı olarak kullanılan bu bölgenin aynı amaçlarla kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını dile getirdi. Bilindiği gibi, yöre halkı tarafından plaj ve piknik alanı olarak kullanılan Tatvan Antik Kenti 1986 yılında Antik Kent olarak tescil edilmiş ve I. Derecede Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmişti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:04
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