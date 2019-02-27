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TATSO Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu istişare toplantısı

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) bünyesinde faaliyetlerini yürüten İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından “istişare toplantısı” düzenlendi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:36
TATSO Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu istişare toplantısı

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) bünyesinde faaliyetlerini yürüten İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından “istişare toplantısı” düzenlendi.


İlçedeki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısı; açılış programı ve tanışma ile başladı. Ardından TATSO Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet tarafından İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulunun tanımı, görevleri ve işleyişi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Girişimciliğin hayatımızın en önemli parçası olduğuna dile getiren Genel Sekreter Rahime Yılmaz Acet, “Hayat boyu kullandığımız her şey ve aldığımız her hizmet girişimciliğin bir parçasıdır. Bu nedenle girişimciliğin özendirilmesi, farkındalığın artırılması ve girişimci sayısının çoğalması önem arz etmekte olup; ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda pozitif bir katma değer oluşturmaktadır. Bu anlamda önümüzdeki 4 yıllık süreçte Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulumuz birlikte omuz omuza fikir paylaşımında bulunarak farklı farklı iş ve çalışmalar gerçekleştirerek, ilimizdeki kadın ve genç girişimcilere rol model olacağına inanıyorum. Bu vesile ile her iki kurulumuza da çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.


TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit ve TATSO Meclis Başkan Yardımcısı Servet Avcı da birer konuşma yaparak, İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurulunun önemine vurgu yaptılar.


Ayrıca, kurul üyeleri KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya, DAKA Bitlis Temsilcisi Kerem Akın ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeleri Nurcan Azgın ve Metin Işık da, kurulla ilgili fikirlerini dile getirerek, girişim ve girişimcilerin önünün açılması noktasında kurum olarak gereken tüm desteği vereceklerini ifade ettiler.


Düzenlenen toplantı; İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulunun yol haritasının belirlenmesi ve yapılacak iş ve projeler konusunda fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:36
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