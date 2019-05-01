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TATSO heyetinden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Adabağ, bir heyetle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:11
TATSO heyetinden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Adabağ, bir heyetle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.


TATSO Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet ve TATSO Meclis Üyesi Nedim Acet’le birlikte TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret eden TATSO Başkanı Adabağ, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu TATSO’nun çalışmaları ve bölgeyle ilgili bilgilendirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, nazik ziyaretten ötürü TATSO heyetine teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:11
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