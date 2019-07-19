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TATSO Genel Sekreteri Acet’e veda ziyareti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde görev yapan basın mensupları, emekliliğe ayrılacak olan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet’a veda ziyaretinde bulundu.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:44
TATSO Genel Sekreteri Acet’e veda ziyareti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde görev yapan basın mensupları, emekliliğe ayrılacak olan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet’a veda ziyaretinde bulundu.


Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasındaki 27 yıllık hizmetinin ardından emeklilik kararı alan TATSO Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet’e basın mensupları tarafından anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Kendisine veda ziyaretine gelen basın mensuplarıyla tek tek vedalaşan Genel Sekreter Rahime Yılmaz Acet, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görev yaptığı süre boyunca her zaman basın mensuplarından tam destek gördüklerini ifade eden Acet, basın mensuplarına katkılarından dolayı teşekkürlerini ileterek helallik istedi.


İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla ve tatlısıyla koca 27 yılı geride bıraktığını dile getiren Rahime Yılmaz Acet, “Her ne kadar emekliliğe ayrılacak olsak da, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada bilgi ve birikimleriyle doğup büyüdüğü bu şehre katkı sunmaya devam edeceğim” dedi.


Basın mensupları adına konuşan Gazeteci Ferhan Çelebi ise, Genel Sekreter Rahime Yılmaz Acet’in gerek kurumda ve gerekse kurum dışında kendilerini bir genel sekreterin ötesinde her zaman bir abla olarak karşıladığını ifade etti. Genel Sekreter Rahime Yılmaz Acet’le çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Ferhan Çelebi, emek ve katkılarından dolayı teşekkürlerini ileterek, Acet’e sağlık, huzur ve mutluluklarla dolu bir emeklilik temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:44
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