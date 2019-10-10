İbrahim Tatlıses'ten Barış Pınarı Harekatı açıklaması Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgelerini temizlemeye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na İbrahim Tatlıses de destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na İbrahim Tatlıses de destek verdi. Tatlıses sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi;



Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Barış Pınarı Harekatı'nda, Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin yar ve yardımcısı olsun, Allah Mehmetçiğimizi korusun

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