THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tatlıses'in kızının "soybağının reddi" davası

"İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Tatlıses'in, üvey babası Cem Çıtak'a açtığı "soybağının reddi" davası kabul edildi

22 Kasım 2018 Perşembe 11:10
Tatlıses'in kızının "soybağının reddi" davası

İSTANBUL (AA) - İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Tatlıses'in, üvey babası Cem Çıtak'a açtığı "soybağının reddi" davası kabul edildi.

Dilan Tatlıses'ın, Bakırköy Aile Mahkemesinde açtığı "soybağının reddi" davası kabul edilirken, Dilan, 2007'de kaybettiği üvey babası Cem Çıtak'ın nüfusundan çıkmış oldu. Mahkeme, Dilan Tatlıses’in İbrahim Tatlıses’in kızı olduğunu kabul ederse genç kız babasının nüfusuna kaydedilecek.

Bakırköy 9. Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya Dilan Tatlıses'in kardeşi Berkay Çıtak ile akrabası Feriha Ergin katıldı.

Duruşmada söz verilen tanık Berkay Çıtak, "Dilan'ın babası Cem Çıtak değildir" dedi. Cem Çıtak ve Işıl Çıtak’ın evlendiklerinde Dilan’ın doğmuş olduğunu belirten tanık Feriha Ergin de Dilan'ın babasının Cem Çıtak olmadığını ifade etti.

Dilan Tatlıses'in avukatı Doğan Kılıç davalarının kabulüne karar verilmesini istedi.

Hakim, Dilan Tatlıses'in Cem Çıtak'a açtığı "soybağının reddi" davasını kabul ederek karara bağladı.

- Olayın geçmişi

Dilan Çıtak, babası olduğunu iddia ettiği şarkıcı İbrahim Tatlıses'e babalık davası açmıştı. İbrahim Tatlıses avukatı aracılığıyla davayı kabul etmişti. Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, Dilan Çıtak'a yasal olarak, ilk önce nüfusunda bulunduğu üvey babasına "soybağının reddi" davası açması gerektiğini belirterek davayı askıya almıştı.

Dilan Çıtak, öte yandan Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine "Soyadı değişikliği ve düzeltilmesi" davası açmış, Tatlıses soyadını Çıtak soyadı ile birlikte kullanmayı talep etmişti. Mahkeme, Çıtak olan soyadını Tatlıses olarak değiştirirken iki soyadını birlikte kullanmasının hukuken mümkün olmadığı için bu talebi reddetmişti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:10
  1. Dilan Çıtak
  2. Dilan Tatlıses
  3. İbrahim Tatlıses
  4. İbrahim Tatlıses'in kızının "soyadı reddi" davası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da cinayet
    1. Bursa'da cinayet
    2. Rus seri katile ömür boyu hapis cezası
    3. Başkentte "tombala" operasyonu
    4. "Bir Emre Belözoğlu'nun daha gelmesi..
    5. iPhone'unu kıran MHP'li: O demoydu
    6. Babacan Holding'den yeni kampanya
    7. Karatede yeni hedef olimpiyat
    8. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    9. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
    10. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 210..
    11. Tatlıses'in kızının "soybağının reddi"..
    12. TCMB'den repo ihalesi
    13. Ankara'da Roma ve Bizans dönemine ait..
    14. 112 Acil Servis'e "inme hastalığı"..
    15. Karanlık dünyası öğrencilerinin..
    16. Van'da PKK'nın eylemde kullanacağı..
    17. İBB'den 15 bin öğrenciye ücretsiz spor..
    18. "Yerli mobil uygulamalar kadın..
    19. Airbus Helikopter, Türkiye pazarında..
    20. "AB'nin İtalya'ya yaptırım..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki