Tatlıses'in kızından çok büyük edepsizlik! Gaza geldi, Diyanet'e böyle salya sümük saldırdı

Diyanet’in, depremle bir defa daha gündeme gelen evlat edinmeyle ilgili sorulara verdiği cevaplar, bazı basın yayın organlarınca bağlamından kopartılarak çirkin çağrışımlara kapı aralayacak şekilde çarpıtılmıştı.

İslam düşmanı medyanın gazına gelen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da Diyanet'e tepki gösterdi.

Dilan Çıtak "Konu evliliğe ne ara geldi ya? Siz ne yapıyorsunuz ya siz kafayı mı yediniz? Siz ne kafası yaşıyorsunuz?" diyerek çok kolay manipüle edilebileceğini ortaya koydu.