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Tatlıses'in dolar paylaşımı: Ne aç kalırız ne de açıkta kalırız...

Sanatçı İbrahim Tatlıses, dolar üzerinden Türkiye'ye başlatılan saldırıyla ile ilgili birlik ve beraberlik mesajı verdi ve Başkan Erdoğan'ın Türk Bayrağını yerden alıp göğsüne koyduğu görüntüleri paylaştı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:13
Tatlıses'in dolar paylaşımı: Ne aç kalırız ne de açıkta kalırız...

Her zaman Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğiyle bilinen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses doların yükselişi ve Türkiye gündemi ile ilgili beğeni toplayan bir paylaşım yaptı.

"BAYRAĞIMIZI GÖĞSÜNE KOYAN BİR ADAM VAR"

Başkan Erdoğan`ın bayrağımızı yerden alıp göğsüne koyduğu bir videoyu paylaşan Tatlıses, "Bayrağımızı göğsüne koyan, hiç bir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var... Ne aç kalırız ne de açıkta kalırız. Burası Türkiye Cumhuriyeti herkes bunu böyle bilsin." diyerek minnetini dile getirdi.

Tatlıses'in paylaşımı şu şekilde:

"ZOR GÜNLER GEÇECEK, BU ÜLKE NELER GÖRDÜ"

"Sayın BAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan’a güvenim ve inancım tamdır... Ekonomimizi alaşağı etmek isteyen, içerden ve dışardan bize savaş açan düşmanlar, hainler yine galip gelemeyecekler!!! Bizim öyle bir liderimiz var ki; ülkemizin ne adını, ne de şehit kanıyla ıslanmış bayrağımızı ayaklar altına aldırtsın... Bayrağımızı göğsüne koyan, hiç bir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var... Zor günler geçecek, bu ülke neler gördü... Ne ilk olacak, ne de son!!! Doların inip çıkmasıyla bu vatana, bu millete bir şey olmaz!!!

"BİRLİK OLURSAK HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Şimdi avuçlarını ovuşturanlar, yine avuçlarını yalayacaklar, hep beraber göreceğiz... Ne aç kalırız, ne de açıkta kalırız burası Türkiye Cumhuriyeti herkes bunu bilsin!!! Biz bunları yaşadık, dolarmış, avroymuş korkunuz bu mu? Döviz hep indi, hep çıktı... Birlik olursak herşeyin üstesinden geleceğiz, biz hiç bir zaman paranın esiri olan bir millet olmadık, bu da böyle biline...!!!"

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:13
  1. ibrahim tatlıses
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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