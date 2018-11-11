0553 313 94 23
impression

Tatlıses’i dolandıran FETÖ firarisine dava açıldı

FETÖ’nün havacılık şirketi Tarkim’in sahibi İbrahim Faruk Bayındır hakkında sanatçı İbrahim Tatlıses’i dolandırdığı gerekçesiyle dava açıldı.

11 Kasım 2018 Pazar 07:55
Tatlıses’i dolandıran FETÖ firarisine dava açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) havacılık şirketi Tarkim'in sahibi İbrahim Faruk Bayındır hakkında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e 600 bin dolar zararına uçak sattığı gerekçesiyle dava açıldı. Bayındır hakkında dolandırıcılık suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İbrahim Tatlısesin ifadeleri de yer aldı. Tatlıses ifadesinde, Bayındır hakkında Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği yönünden basına da yansıyan iddiaların bulunduğu ve şahsın şirketlerine kayyum atandığını belirtti. Tatlıses, pilotunun yönlendirmesiyle özel jet almaya karar verdiğini, önceden şüpheli Faruk Bayındır'ın şirketinde eğitim aldığı için pilotun kendisini oraya yönlendirmesinden sonra uçağın özelliklerini ve fiyatını öğrendiğini kaydetti. Sonradan uçağı Almanya'ya kontrole gönderdiğini, burada hurda nitelikte olduğunu öğrendiğini belirten Tatlıses, sözleşmeyi yaparken Mega Trans Şirketi olarak anlaşmayı imzaladığını ve Bayındır'ın havacılık sektöründeki konumunu kullanarak kendisine 600 bin dolar zararına uçak sattığını söyledi. İddianamede, 'dolandırıcılık' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından hakkında soruşturma açılan Bayındır hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasında yakalama kararı çıkarıldığı, Bayındır'ın Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasında dava açıldığı, dolandırıcılık suçu yönünden dosyanın tefrik edildiği, şüpheli hakkında birden fazla yakalama emrinin bulunduğu, ancak şahsın yakalanamadığı ve beyanının alınamadığı kaydedildi.

Birden fazla yakalama emri

Bayındır'ın hileli davranış ve söylemlerle Tatlıses'i aldattığı, sonraki süreçte de oyalayarak eylemlerini devam ettirdiği, aleyhine icra takipleri yaptığı, FETÖ yapılanmasında önemli bir yerinin olduğu, havacılık sektöründeki şirket sahipliği statüsünü kullanarak eylemini gerçekleştirdiği belirtildi. Faruk Bayındır hakkında 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçu kapsamında hapis cezası istendi. Şüpheli bu suç kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

ABD'ye firar etti

İbrahim Faruk Bayındır'ın özel jetin içinde bir tabuta saklanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığını SABAH yazmıştı. Bu skandal olay Bayındır'ın yardımcısı Nurullah Şimşek hakkında hazırlanan iddianame ile ayyuka çıkmıştı. (Sabah)

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 07:55
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. İbrahim Faruk Bayındır
  5. İbrahim Tatlıses

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekliye 4 aylık zam müjdesi!
    1. Emekliye 4 aylık zam müjdesi!
    2. ABD 5 bin teröristi mezun etti!
    3. 108 TL ceza yeyince çılgına döndü!
    4. Günün âyet ve hadisi
    5. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe..
    6. Türkiye'den işgalci İsrail'e çok sert..
    7. Tatlıses’i dolandırdırmıştı! O FETÖ'cü..
    8. Lise öğrencisi vahşice öldürüldü
    9. İstanbul’da eski koca dehşeti! 2 ölü
    10. Emniyete göre Kaşıkçı'nın cesedi orada!
    11. CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?
    12. Trump'tan tepki çeken hareket! Olay oldu
    13. ÖSO Fırat’ın doğusu için hazırlanıyor
    14. Muhammed bin Zayid, Kral Selman ile..
    15. Kayserispor'dan tepki! "Galatasaray'a..
    16. 2002 Dünya Kupası'ndaki efsane maçı..
    17. 85 yaşındaki alzaymır hastası kadın..
    18. Koca ülke bir tüccarla böyle Müslüman..
    19. Isparta'dan çok acı haber! Feci..
    20. Ertuğrul Bey'e büyük ihanet
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!