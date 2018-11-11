Tatlıses’i dolandıran FETÖ firarisine dava açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) havacılık şirketi Tarkim'in sahibi İbrahim Faruk Bayındır hakkında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e 600 bin dolar zararına uçak sattığı gerekçesiyle dava açıldı. Bayındır hakkında dolandırıcılık suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İbrahim Tatlısesin ifadeleri de yer aldı. Tatlıses ifadesinde, Bayındır hakkında Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği yönünden basına da yansıyan iddiaların bulunduğu ve şahsın şirketlerine kayyum atandığını belirtti. Tatlıses, pilotunun yönlendirmesiyle özel jet almaya karar verdiğini, önceden şüpheli Faruk Bayındır'ın şirketinde eğitim aldığı için pilotun kendisini oraya yönlendirmesinden sonra uçağın özelliklerini ve fiyatını öğrendiğini kaydetti. Sonradan uçağı Almanya'ya kontrole gönderdiğini, burada hurda nitelikte olduğunu öğrendiğini belirten Tatlıses, sözleşmeyi yaparken Mega Trans Şirketi olarak anlaşmayı imzaladığını ve Bayındır'ın havacılık sektöründeki konumunu kullanarak kendisine 600 bin dolar zararına uçak sattığını söyledi. İddianamede, 'dolandırıcılık' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından hakkında soruşturma açılan Bayındır hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasında yakalama kararı çıkarıldığı, Bayındır'ın Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasında dava açıldığı, dolandırıcılık suçu yönünden dosyanın tefrik edildiği, şüpheli hakkında birden fazla yakalama emrinin bulunduğu, ancak şahsın yakalanamadığı ve beyanının alınamadığı kaydedildi.

Birden fazla yakalama emri

Bayındır'ın hileli davranış ve söylemlerle Tatlıses'i aldattığı, sonraki süreçte de oyalayarak eylemlerini devam ettirdiği, aleyhine icra takipleri yaptığı, FETÖ yapılanmasında önemli bir yerinin olduğu, havacılık sektöründeki şirket sahipliği statüsünü kullanarak eylemini gerçekleştirdiği belirtildi. Faruk Bayındır hakkında 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçu kapsamında hapis cezası istendi. Şüpheli bu suç kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

ABD'ye firar etti

İbrahim Faruk Bayındır'ın özel jetin içinde bir tabuta saklanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığını SABAH yazmıştı. Bu skandal olay Bayındır'ın yardımcısı Nurullah Şimşek hakkında hazırlanan iddianame ile ayyuka çıkmıştı. (Sabah)