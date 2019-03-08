Tatlıses, Erdoğan’ın mitingi için Şanlıurfa’da Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine ve Göbeklitepe’nin açılışına katılmak üzere memleketine geldi.

Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine ve Göbeklitepe’nin açılışına katılmak üzere memleketine geldi.

Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine ve Göbeklitepe’nin açılışına katılmak üzere memleketine geldi. Dün gece geç saatlerde İzmir’den uçakla GAP Havalimanı’na gelen Tatlıses’i AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, parti yöneticileri, yakınları ve sevenleri karşıladı. Ünlü sanatçının memleketinde ilk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenleyeceği mitinge katılacağı, ardından ise Göbeklitepe’ye giderek açılış programında yer alacağı öğrenildi.

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