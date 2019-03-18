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Tatlıoğlu’ndan çalışma arkadaşlarına veda

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, beraber görev yaptığı personeli ile vedalaştı.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:43
Tatlıoğlu’ndan çalışma arkadaşlarına veda

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, beraber görev yaptığı personeli ile vedalaştı. Belediye personeli ve Başkan Tatlıoğlu’nun aileleleri ile birlikte katıldığı yemekte duygulu anlar yaşandı.


2004 yılından bu yana Orhaneli ilçesinde Belediye Başkanlığı yapan İrfan Tatlıoğlu15 yıl boyunca birlikte görevyaptığı belediye meclis üyeleri ile belediye yöneticileri ve personeline veda yemeği verdi. Orhaneli Düğün Salonu’nda gerçekleşen veda yemeğine Başkan İrfan Tatlıoğlu ile belediye personeli ve meclis üyeleri aileleleri ile birlikte katıldı.


Masaları tek tek dolaşarak belediye tüm personeliyle özel olarak ilgilenen, Başkan Tatlıoğlu gecede duygusal bir konuşma da yaptı."Böyle bir gecede duygulanmamak mümkün değil." sözleriyle konuşmasına başlayan Tatlıoğlu"Bugün burada bu konuşmayı yapmak çok zor çünkü hatıralar, neler yaptığımız, neleri başardığımız, Orhaneli’yi neredennereye getirdiğimiz gözümüzün önüne geliyor." dedi.


Yapılamaz denilen işleri bir takım olarak birlikte gerçekleştirmekten gurur duyduğunu dile getiren Başkan Tatlıoğlu "Biz bir takım olduk ve neler yapabileceğimizi Orhaneli de gördü, Bursa da gördü, Türkiye de gördü, Dünya da gördü. Orhaneli’yi Samsun biliyor, Antep biliyor, Maraş biliyor, Diyarbakır, Muğla, İzmir , Balıkesir biliyor, Kosova, Bulgaristan biliyor .Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yeri Orhaneli’yi biliyor. Neler olduğunu da biliyor." diye konuştu.


Orhaneli’nin, kültürünü kaybetmeden büyüdüğüne dikkat çeken Tatlıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;


"Örfümüzü, adetimizi hiç kaybetmeden, kültürümüzü yaşatarak biz büyüdük ve geliştik.Çok sıkıntılı bir dönemde başladık ama bazı şeyleri yapmaya başladığımızda vatandaşımızın desteğini aldık. Biz yapmaya devam ettikçe vatandaşlarımız da bizim yanımızda olmaya başladı. Şunu gururla söylemek istiyorum, 17 ilçesi var Bursa’nın, Büyükşehir ile 18 belediye. 17 ilçenin içerisinde sadece Orhaneli bugün hangi kuruma gitse, hangi sivil toplum örgütüne gitse, valilikten büyükşehire kadar Nilüfer’den Mudanya’ya, Osmangazi’den Yıldırım Belediyesi’ne kadar hangisinin kapısını çalsak hepsinde itibarımız var hepsinin desteğini alırız."


Konuşmasının sonunda personeline bir kez daha teşekkür eden Tatlıoğlu, "Bu can bu bedende olduğu sürece, ne zaman nerede olursak olalım gönlümüz,kapımız, soframız sizlere her zaman açıktır." dedi ve tüm çalışanlarından helallik istedi.


Çalışma arkadaşları tarafından Tatlıoğlu’na hediyelertakdim edilirken, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:43
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