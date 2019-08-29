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Tatlı’dan TVFbaşkanı’na ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:38
Tatlı’dan TVFbaşkanı’na ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Ligi’nde mücadele eden Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı ile Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Çakır, TVF Başkanı Mehmet Üstündağ’ı makamında ziyaret etti.


2019-2020 voleybol sezonunda TVF Erkekler 1. Ligi’ne iddia bir başlangıç yapmaya hazırlanan Haliliye Belediyespor’un Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı ile Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Çakır, TVF Başkanı Mehmet Üstündağ’ı ziyaret etti.


TVF’nin Ankara’da bulunan Merkez Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da hazır bulundu. Görüşme sonrası Haliliye Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Tatlı, 2019 yılının Göbeklitepe Yılı olması sebebiyle TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a Göbeklitepe plaketi takdim etti.



Haliliye ilk maçta Cizre’ye konuk olacak


Öte yandan 2019-2020 voleybol sezonu Erkekler 1. Lig fikstürü çekildi.


Buna göre Haliliye Belediyespor Erkekler Voleybol takımı ligin 12 Ekim 2019’da oynanacak ilk karşılaşmasında Cizre Belediyespor’a konuk olacak.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:38
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