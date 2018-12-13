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"Tatlı Kaçık" oyununun prömiyeri yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Naşit Özcan'ın yönettiği "Tatlı Kaçık" adlı oyunu sanatseverlerle buluşturdu.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:20
"Tatlı Kaçık" oyununun prömiyeri yapıldı

John Patrick'in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğlu'nun çevirdiği oyun, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde ilk gösterimini yaptı.

Oyunda usta oyuncu Ayşe Kökçü'nün yanı sıra Çağlar Polat, Eylül Soğukçay, İbrahim Can, Mehmet Soner Dinç ve Mert Aykul rol aldı.

Müziğini Orçun Tekelioğlu'nun yaptığı oyunun konusu, kısaca şöyle:

"Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal'in kendi halindeki yaşamı, üç davetsiz misafirin gelişiyle umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının peşinde Opal'in huzur dolu yaşamına giriverir. Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal, onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duymaz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı misafirleri, sevgilerini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli değildir."

Eserin dramaturgisini Hande Ören, sahne-kostüm tasarımını Eylül Gürcan, ışık tasarımını Özcan Çelik, efekt tasarımını Metin Taşkıran, hareket düzenini ise Özge Midilli yaptı.

Biletleri günler öncesinden tükenen oyun, yarın ve 15 Aralık ile 19-22 Aralık tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde yeniden sahnelenecek.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:20
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