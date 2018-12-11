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"Tatlı Kaçık" Kadıköy'de izleyiciyle buluşacak

11 Aralık 2018 Salı 22:20
"Tatlı Kaçık" Kadıköy'de izleyiciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Naşit Özcan'ın yönettiği "Tatlı Kaçık" adlı oyunu sanatseverlerle buluşturacak.

John Patrick'in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğlu'nun çevirdiği oyun, yarın saat 20.30'da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde ilk gösterimini yapacak.

Ayşe Kökçü, Çağlar Polat, Eylül Soğukçay, İbrahim Can, Mehmet Soner Dinç ve Mert Aykul'un rol aldığı oyunun konusu, kısaca şöyle:

"Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal'in kendi halindeki yaşamı, üç davetsiz misafirin gelişiyle umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının peşinde Opal'in huzur dolu yaşamına giriverir. Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal, onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duymaz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı misafirleri, sevgilerini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli değildir."

Eserin müziğini Orçun Tekelioğlu, dramaturgisini Hande Ören, sahne-kostüm tasarımını Eylül Gürcan, ışık tasarımını Özcan Çelik, efekt tasarımını Metin Taşkıran, hareket düzenini ise Özge Midilli yaptı.

Oyun, 12-15 Aralık, 19-22 Aralık tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde yeniden sahnelenecek.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 22:20
  1. İbb
  2. Naşit Özcan
  3. Şehir Tiyatroları
  4. tiyatro

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