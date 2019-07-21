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Tatilleri dolu dolu geçiyor

Adapazarı Belediyesi tarafından yaz mevsimi için açılan yüzme kursu ve futbol okuluna vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:03
Tatilleri dolu dolu geçiyor

Adapazarı Belediyesi tarafından yaz mevsimi için açılan yüzme kursu ve futbol okuluna vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.


Olimpik Yüzme Havuzu’nda 500 öğrencinin yaş gruplarına göre haftanın iki günü eğitim aldıkları Yüzme Okulu, çocukların erken yaşta yüzme öğrenmelerine olanak sağlıyor. Yaş gruplarına göre haftanın belirli iki gününde mutluluğa kulaç atan çocuklar yaz tatillerini dolu dolu yaşıyor. Karaman Spor Kompleksi’nde açılan Futbol Okulu’nda ise 350 öğrenciye haftanın dört günü futbol bilgileri ile birlikte iyi bir sporcu olmanın kurallarını anlatılıyor, teorik ve pratik eğitimler veriliyor.


Etkinlikleri değerlendiren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Okullarımıza büyük ilgi var. Bizlere teveccüh gösterip güvenerek çocuklarını emanet eden tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın her anını dolu dolu yaşamaları, daha kaliteli ve nitelikli eğitim yaşamına sahip olmaları için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Spora ve sporcuya destek olmaya, okullarımızın sayısını artıracak, çocuklarımızı yeni etkinliklerle buluşturacak, daha mutlu olacakları bir Adapazarı’nı onlara sunmak hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:03
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