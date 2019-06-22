0553 313 94 23

Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy kullanmak için İstanbul’a dönmeye başladı

İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanının belirleneceği yerel seçime bir gün kala sandığa gitmek için tatilini yarıda kesip megakente gelen çok sayıda vatandaş, İstanbul Havalimanı’nda hareketlilik oluşturdu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:05
Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy kullanmak için İstanbul’a dönmeye başladı

İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanının belirleneceği yerel seçime bir gün kala sandığa gitmek için tatilini yarıda kesip megakente gelen çok sayıda vatandaş, İstanbul Havalimanı’nda hareketlilik oluşturdu.


23 Nisan Pazar(yarın) günü İstanbul’ da gerçekleştirilecek yerel seçime bir gün kala oyunu kullanmak isteyen çok sayıda seçmenin İstanbul’a gelişi sürüyor. Bu kapsamda başta Antalya, İzmir ve Bodrum gibi tatil beldeleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda yolcu dönüş için hava ulaşımını tercih edince İstanbul Havalimanı’nın özellikle İç Hatlar Geliş terminalinde hareketlilik oluşturdu.


“Oyumu kullanmak için İstanbul’a geldim, aynı gece geri döneceğim”


Oyunu kullanmak için İstanbul’ageldiğini belirten yolculardan Erkan Çakmak "Denizli’den geliyorum. Bir makine firmasında çalışıyorum. Denizli’ye makine kurmak için gitmiştim. 15 günlük daha işimiz var. Oyumu kullanmak için İstanbul’a geldim. Özellikle bu günü seçtik. Oy kullandıktan sonra aynı gece Denizli’ye gitmek için yola çıkacağım” şeklinde konuştu.


“İzin alma konusunda sorun çıkmadı anlayışla karşılandı”


İstanbul’daki seçimde oyunu kullanmak için kente gelen diğer bir yolcu Ahmet Bilgi ise, “İş için şehir dışına çıkmıştık. Yarın ki seçimlerden dolayı geldik. Daha sonra tekrar döneceğiz. İzin alma konusunda sorun çıkmadı anlayışla karşılandı. Hafta içi de tekrar geri döneceğiz” değerlendirmesinde bulundu.


Denizli’den oy kullanmak için bir günlüğüne geldiğini ifade eden Sadık Şahin de, “Özellikle oy kullanmak için geldik. Makine montajı yapıyoruz. Oy kullandıktan sonra yarın akşam da geri döneceğiz. Sadece bir günlüğüne geldik” dedi.


Yarın gerçekleştirilecek seçim öncesi oy kullanmak isteyen şehir dışındaki seçmenlerin gün boyu gelişinin sürmesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akbatı'dan "yaza merhaba" etkinliği
    1. Akbatı'dan "yaza merhaba" etkinliği
    2. Yeni Foça’da gece pazarına yoğun ilgi
    3. İran'dan ABD'ye açık tehdit! "Sert..
    4. Şanlıurfa’ merkezli dev dolandırıcılık..
    5. Şekersiz diyet çikolata yapımı | Diyet..
    6. Genç kalmanın sırrı damarlardan geçiyor
    7. Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı
    8. Otomobil takla attı: 16 yaşındaki genç..
    9. Binali Yıldırım Sivaslı iş..
    10. "Uçan kale" Türkiye'ye kazandıracak
    11. Kişisel sağlık verileri koruma..
    12. Şırnak’ta doğaya 2 bin keklik salındı
    13. Nevşehir’de trafik kazası: 30 yaralı
    14. Evde yakalanan yılan doğaya salındı
    15. İran'dan düşürülen İHA sonrası 'saha'..
    16. Terme’de sel
    17. Tarım işçileri servisi kaza yaptı! Çok..
    18. Binali Yıldırım Sivaslı iş adamlarıyla..
    19. Manavgat’ta otomobil bariyere çarptı:..
    20. Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama..
    21. Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş..
    22. ABD'de kamyonet motosiklet grubuna..
    23. Emniyetten Kızılay’a tam destek
    24. Teröristbaşının mektubu sonrası..
    25. Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem..
    26. Dev operasyon! 26 ilde düğmeye..
    27. Seçim için otobüslerle Erzincan’dan..
    28. Yeni Jeep Renegade Türkiye’de
    29. Hamam böceklerinden nasıl kurtulunur?
    30. Yaş ilerledikçe risk artıyor
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!