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Tatilini uzatan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu

Kurban Bayramı bitmesine rağmen tatilini uzatan vatandaşlar dönüş yoluna çıktı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk devam ediyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:40
Tatilini uzatan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu

İstanbul yönüne yola çıkan vatandaşlar, Gerede-Karadeniz bağlantı  yolu, Yeniçağa, Köroğlu Park, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkisinde akıcı  yoğunluğa neden olurken, trafik akışında aksama yaşanmıyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun Bolu kesiminde  ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ile jandarma ve kara  yolları görevlileri, güzergahta ulaşımın aksamaması için çalışmalarını  sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri bölgede etkili olan sağanağa karşı uyarıyor.

Sürücülerin, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmaması,  emniyet kemeri takması, araç kullanırken telefonla görüşmemesi, uzun süre araç  kullananların en az 15 dakika mola verdikten sonra yollarına devam etmesi ve  otoyol kenarlarında araçlarını park ederek mola vermemesi isteniyor.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:40
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. Ankara
  4. D-100
  5. trafik

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