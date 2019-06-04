Tatilin tadı Çankaya parklarında çıkar

Uzun bayram tatilinde Ankara’da kalan vatandaşların dinlenip güzel vakit geçirmeleri için en iyi alternatif olan Çankaya parkları vatandaşları bekliyor.

Vatandaşların 9 günlük resmi tatili fırsat bilip Ankara dışına çıkması ile boş kalan başkentte Çankaya parkları vatandaşlara önemli bir alternatif sunuyor. Özellikle hafta sonlarının vazgeçilmez mekanlarından olan Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Lozanpark, Kuğulupark, Zafer Parkı, İsmet İnönü Parkı ve Uğur Mumcu Parkı gibi parklar tatilde huzurlu bir ortam sağlıyor. Tatile çıkamayan ve Ankara’da kalan vatandaşların çocuklarıyla birlikte hem eğlenip hem de dinlenebilecekleri mekanlar olan Çankaya parkları, tatil yapamamanın eksikliğini hissettirmeyecek nitelikte. Yürüyüş, koşu, duvar tırmanışı, oyun alanı gibi imkanlar sunan parklar, yeşil dokularıyla vatandaşları kucaklıyor.

Kafeteryalarıyla yeme-içme imkanı sunan Çankaya parklarının her biri farklı güzellikler sunuyor. Vatandaşlar, Uğur Mumcu Parkı’nda çocuklarını minik ponylere bindirme olanağı bulurken, Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda ağaçların gölgesinde biyolojik gölet keyfini yaşayabiliyor.

Kuğulu her mevsim güzel

Güzelliği, tarihi ve konumu ile Başkent Ankara’nın simge parkı olan Kuğulupark, vatandaşın en önemli uğrak yeri olmayı sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Çankaya Belediyesinin kendi seralarında ürettiği yazlık çiçekleri dikmesinin ardından güzelliğine güzellik katan Kuğulupark, bayram tatilinde de Ankaralıların en çok tercih edeceği parkların başında geliyor.