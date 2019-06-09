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Tatilin son gününde beklenen yoğunluk oluşmadı

Bayram tatilinin son gününde Çanakkale'deki iskelelerde beklenen yoğunluk yaşanmadı

09 Haziran 2019 Pazar 12:45
Tatilin son gününde beklenen yoğunluk oluşmadı

ÇANAKKALE (AA) - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Çanakkale'deki iskelelerde beklenen yoğunluk olmadı.

Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere giden ve bayramın sona ermesinin ardından yola çıkan tatilcilerin 3 gündür devam eden geri dönüşleri bu sabah itibarıyla tamamlandı.

Bayramın ikinci gününden itibaren il merkezinde 2 kilometreye ulaşan araç kuyrukları sona erdi.

Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri olası yoğunluğa karşı tedbirli olduklarını belirtti.

Yetkililer, 9 günlük bayram tatilinin son gününde de Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:45
  1. Çanakkale
  2. GESTAŞ AŞ
  3. trafik
  4. yoğunluk

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