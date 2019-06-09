Tatilin son gününde beklenen yoğunluk oluşmadı Bayram tatilinin son gününde Çanakkale'deki iskelelerde beklenen yoğunluk yaşanmadı

ÇANAKKALE (AA) - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Çanakkale'deki iskelelerde beklenen yoğunluk olmadı. Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere giden ve bayramın sona ermesinin ardından yola çıkan tatilcilerin 3 gündür devam eden geri dönüşleri bu sabah itibarıyla tamamlandı. Bayramın ikinci gününden itibaren il merkezinde 2 kilometreye ulaşan araç kuyrukları sona erdi. Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri olası yoğunluğa karşı tedbirli olduklarını belirtti.

Yetkililer, 9 günlük bayram tatilinin son gününde de Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.

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