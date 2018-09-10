Türk aileye Selanik’te saldırı! Tatile gitmeselerdi...

Özören ailesi, karayoluyla cumartesi akşamı Selanik’e geldi ve sahilde dolaşmak için araçlarını Tsimiski Caddesi’nde bir sokağa park etti. Aile, otel bulabilmek için tekrar araçlarına dönerken, yüzleri maskeli ve ellerinde Yunan bayrakları taşıyan 15-20 kişilik fanatik bir grupla karşılaştı. Selanik’te 5 bin kişinin katıldığı ‘Makedonya Yunan’dır’ sloganlı mitinge katılan ve daha sonra şehir merkezindeki araç ve dükkânlara saldırıp polisle de çatışan gruptakilerden biri, Mehmet Özören’in eşi ve kızını başörtülü görünce “Bunlar Makedon” diye bağırdı. Fanatik grup, korku içinde kaçmaya çalışan Özören ailesini kovalamaya başladı. Özeren ailesi, kapısı açık bir apartmana sığındı ve kapıyı kapattı. Fanatik gruptakiler kapıyı kırmaya çalışırken apartmanın Yunan sakinleri Özören ailesine sahip çıktı. Apartmandaki bir daireye götürülerek can güvenlikleri sağlanan Özören ailesi Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu’nu aradı. Kısa bir süre sonra Başkonsolosluk görevlileri ve sivil Yunan polisler olay yerine geldi. Özören ailesi güvenli bir şekilde uzaklaştırıldı.

LİNÇ EDİLECEKTİK

Selanik Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermeden önce park halinde bıraktıkları araçlarının yanına giden Özören ailesi, arabalarını her yeri taşlanmış, arka camı kırılmış, plakası sökülüp atılmış ve siyah boya ile daire içinde haç işareti çizilmiş halde buldu. Hürriyet’e konuşan Mehmet Özören “Az kalsın linç edilecektik. Eşim ve kızım şoka girdiler. Fiili şiddet görmedik ama çok korktuk. Canımızı zor kurtardık. Bize yardımcı olan apartman sakinlerine teşekkür ederiz” dedi. Özören ailesi dün Selanik’ten ayrıldı.