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Tatile gelen Hintli turist mağarada boğuldu

Yılbaşı tatili için Kuşadası’na gelen Hintli bir turistin, yüzmek için girdiği Güzelçamlı’daki Zeus Mağarası’nda boğulduğu öğrenildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 00:45
Tatile gelen Hintli turist mağarada boğuldu

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Kartik Sharma isimli Hindistan uyruklu turist 3 arkadaşıyla birlikte yılbaşı tatili için Kuşadası’na geldi.

Yeni yıl kutlamasının ardından gün içinde arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası’nın çevresini gezen Kartik Sharma, Güzelçamlı Dilek Yarımadası girişindeki Zeus Mağarası’na gitti.

3 arkadaşıyla birlikte yüzmek için yaklaşık 15 metre derinliğindeki suya giren Hintli turist, yüzerken arkadaşlarının gözleri önünde bir anda ortadan kayboldu.

Jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Kurtarma ekipleri olay yerine geldi.

Su Altı Kurtarma ekiplerinin yaptığı arama sonucunda mağaradaki suyun içinde Hintli turistin cesedine ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra hayatını kaybettiği anlaşılan Kartik Sharma isimli turistin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 00:45
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Kartik Sharma
  4. kuşadası

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