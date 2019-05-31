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Tatile çıkacak sürücülere "hayat kurtaran" uyarılar

Uzmanlar, 9 günlük bayram ve ardından yaz tatiline çıkacak sürücüleri araç bakımlarını yaptırmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı- MASFED Başkanı Aydın Erkoç:- "Küçük bir zaman ayırmak suretiyle araç bakımlarının tamamlanıp gerekli kontrollerin yaptırılması belki de çok büyük kazaların önüne geçecektir"- Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı İhsan Memiş:- "Hız sınırlarına mutlaka uyulması lazım. Türkiye'de trafik kazalarında ölümlerin yüzde 47'si hızdan kaynaklanmaktadır"

31 Mayıs 2019 Cuma 11:03
Tatile çıkacak sürücülere "hayat kurtaran" uyarılar

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Uzmanlar, 9 günlük Ramazan Bayramı ve ardından yaz tatiline çıkacak sürücülere araç bakımlarını yaptırmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 23 milyon aracın bulunduğunu ve Ramazan Bayramı tatilinde birçok kişinin seyahate çıkacağını belirterek, alınacak tedbirler ve maksimum dikkatle olası kazaların önüne geçilebileceğini söyledi.

Araç bakımı için ayrılacak küçük bir zamanın çok büyük kazaları engeleyebileceğini ifade eden Erkoç, şunları kaydetti:

"Güvenli bir yolculuk için yola çıkmadan önce araçların lastik ve genel bakımlarının ihmal edilmemesi gerekiyor. Yetkili, güvenilir servislerde lastik, lastik basıncı, rot ve balans, far, cam silecek, egzoz, fren, fren hidroliği, akü, klima, amortisör, ön düzen ve diğer denetimleri yapılmış araçlarla yola çıkmaları, vatandaşlarımızın bayram tatilinde güven içinde yolculuk etmelerini sağlayacaktır. Küçük bir zaman ayırmak suretiyle araç bakımlarının tamamlanıp gerekli kontrollerin yaptırılması belki de çok büyük kazaların önüne geçecektir."

Araç bakım rakamlarının yenilenen parçalara göre değiştiğini ve ortalama 400 liralık bir rakamın söz konusu olduğunu anlatan Erkoç, arabada çocuklar için de ayrıca önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

- "Tatilde yoğunluk 5 kat artıyor"

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı İhsan Memiş de uzun tatillerde kara yollarında yoğunluğun yaklaşık 5 kat arttığına dikkati çekerek, bu durumun kaza sayısını da artırdığına işaret etti.

Sürücülerin emniyet kemerlerini mutlaka takmaları gerektiğinin altını çizen Memiş, "Türkiye'de trafik kazalarında ölümlerin yüzde 47'si hızdan kaynaklanmaktadır. Hız sınırlarına mutlaka uyulması lazım." ifadelerini kullandı.

Memiş, ani fren yapılan durumlarda kazaların önlenmesi adına sürücülerin araç takip mesafesini önemsemeleri gerektiğini de kaydetti.

En fazla 300 kilometrede bir mola verilmesi gerektiğini belirten Memiş, sürücülerin araç dışına çıkıp hareket etmesinin dikkati toplamaları açısından faydalı olacağına işaret etti.

Sürücülere uykusuz yola çıkmamaları uyarısında da bulunan Memiş, "Sürücülerin kıyafetleri rahat olmalı. Araç içinde yüksek sesle müzik dinlenmemeli. Güvenlik şeritleri ihlal edilmemeli." dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:03
  1. Aydın Erkoç
  2. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı İhsan Memiş
  3. MASFED
  4. Ramazan Bayramı
  5. sürücülere uyarılar

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