Tatilden dönen aile kaza yaptı: anne öldü, çocukları ve eşi yaralandı Karaman’da tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu ve eşi yaralandı.

Karaman’da tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu ve eşi yaralandı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Karaman-Konya karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Güven C. (34) yönetimindeki 34 BGD 467 plakalı otomobil, Ferdi M.’nin kullandığı 42 GY 751 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil ardından mısır tarlasına girdi. Kazada otomobil sürücüsünün eşi Tuba Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile çocukları Rüzgar C. (6) ve Yağmur C. (1) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza yapan ailenin, tatil için gittikleri Muğla’dan Mersin’e döndükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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