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"Tatilde çocuğunuzla geleneksel oyunlar oynayın"

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci: - "Her aile en az üç tane geleneksel oyun biliyordur. Bunu bir slogan olarak düşünelim. 'Üç tane geleneksel oyunu çocuğunuzla oynamaya ne dersiniz?' Bu ev içerisinde olabilir. Beş taş, saklambaç olabilir, bir takım el becerisi gerektiren oyunlar olabilir"

18 Haziran 2019 Salı 11:45
"Tatilde çocuğunuzla geleneksel oyunlar oynayın"

SİVAS (AA) - Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Di̇lci̇, dijital bağımlılıkla mücadele için ailelere yaz tatili boyunca çocuklarıyla geleneksel oyunlar oynaması tavsiyesinde bulundu.

Dilci, gazetecilere yaptığı açıklamada, dijital bağımlılığın son zamanlarda toplumun önemli sorunlarının başında geldiğine işaret etti.

Çocukların dijital çağın içerisinde doğduğunu belirten Dilci, onları yönlendirme ve hayata kanalize etme noktasında bilinçsizlik yaşandığını vurguladı.

Dijital çağın hayatın bir gerçeği olduğunu dile getiren Dilci, "Dolayısıyla bu gerçekle yaşamanın yollarını aramamız gerekir. Dijital çağın getirdiği sorumluluk veya dijital okur-yazarlık bilincinin oluşması bizim için elzemdir. Her ailenin de ivedi olarak bunu öğrenmesi gerekir." dedi.

Aşırı elektromanyetik dalgalara maruz kalan çocuklarda gerginlik, hırçınlık ve agresiflik oluştuğuna işaret eden Dilci, şunları kaydetti:

"Gerçek dünyayı algılayamayan çocuk, sanal ortamda bir sanal kişilik geliştirmekte, dolayısıyla hayatın sorumluluklarından uzaklaşmaktadır. 25-30 yaşındaki gençler bile ailevi sorumluluklarını bırakarak oyunlara gömülebilmekte, kendini o dünyada kaybedebilmektedir. Bu nedenle çocukların oyun süreleriyle, dijital nesnelerle temas ettikleri sürelere bazı kısıtlamalar getirmek gerekir. Ortaokul altı çocuklarda 30-45 dakika olması gereken süre, ortaokul ve sonrası çocuklarda 1-1,5 saate kadar çıkartılabilir."

- "Çocuğunuzla beş taş oynayın"

Ailelere çocuklarıyla geleneksel oyunlar oynamaları tavsiyesinde bulunan, bunun gerçek ve yüz yüze ilişkileri geliştireceğinin altını çizen Dilci, şöyle devam etti:

"Geleneksel oyunlar, Türk kültüründe ve dünyanın birçok ülkesinde var. Hatta dijital bağımlılıkta terapi ve rehabilite modelleri olarak 26 model geliştirdik. Bunun en önemli kısmı geleneksel oyunlar. Diğer taraftan ahşap dediğimiz organik nesnelerle dikkat geliştirici, eğlendirici, aynı zamanda başarı duygusunu tatmin edeceğine inandığımız oyun türleri de var. Her aile en az üç tane geleneksel oyun biliyordur. Bunu bir slogan olarak düşünelim. 'Üç tane geleneksel oyunu çocuğunuzla oynamaya ne dersiniz?' Bu ev içerisinde olabilir. Beş taş, saklambaç olabilir, bir takım el becerisi gerektiren oyunlar olabilir. Mangala gibi Türk kültüründeki oyunlar olabilir."

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:45
  1. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Pedagog Doç. Dr. Tuncay Di̇lci̇
  2. Sivas

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